Keçeci yönetimi topa tuttu



Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısı sürerken, divan kurulu üyelerinden Atıf Keçeci, yönetim kurulunu eleştirdi.



Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen toplantıda söz alan Atıf Keçeci, son 3 senede mali, sportif ve idari açıdan başarılı olamayan bir yönetim kurulunun karşılarında olduğunu söyledi.



Keçeci, bunun en büyük sorumlusunun kendileri olduğunu ifade ederek, ''Hafta içindeki konuşmaları Beşiktaşlılar olarak sizler içinize sindirebildiniz mi? Niye buralara geldik? Bunun en büyük sorumlusu bizleriz. Beşiktaş'a sahip çıkmıyoruz. Başkan Yıldırım Demirören'e iki defa yazı yazdım. Beşiktaş'ta idari yapılanma, uygulama ve çevren bugüne kadar sana fayda sağlamadı. Son 3 senede mali, sportif ve idari açıdan başarılı olamayan bir yönetim kurulu var karşımızda. Özel bir şirkette bu yönetim kurulunu bir dakika işin başında tutmazlar. Su bulanık değil, balık hasta. Beşiktaş'ta tuz kokmuştur'' diye konuştu.



Siyah-beyazlı kulüpte sevgi eksikliği ve güven duymama düşüncelerinin herkesi üzdüğünü vurgulayan Keçeci, konuşmasını söyle sürdürdü: ''Yönetim ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir faydası olmuyor. Bu yönetim 17 milyon dolar borçla aldı. Bugün borç 115 milyon YTL. Yani 95 milyon dolar. Aradaki fark 78 milyon. Biz borçlar azaldı diye yönetim kuruluna tebriklerimizi sunuyoruz. Nasıl bir anlayıştır doğrusu merak ediyorum. Futbol AŞ son 3 yılını ziyanla kapattı. Bugün itibariyle Beşiktaş Futbol AŞ halka arz için müracaat etmiş olsaydı daha kapıdaki kişi son 3 senenin bilançolarına bakıp 'Siz halka arz edilemezsiniz' derdi. Özsermayenin üçte ikisini kaybettiğinde kanunen idare meclisinin toplanıp ortaklar kurulunu toplantıya çağırması ve açıklama yapması gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin mahkemeye veya bağlı olunan sendikaya gitmesi halinde Beşiktaş büyük sıkıntı yaşar.''



Divan kurulu üyesi Bayram Yağcı ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı eleştirip, Metalist Kharkiv maçındaki farklı yenilgiye değinerek, ''Liverpool faciası yaşandıktan sonra bundan ders alınmayıp, sonuçlar çıkarılmamışsa bunda teknik heyetin bir hatası vardır. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Yönetimi aldığı karardan dolayı kutluyorum. Mustafa Denizli doğru bir tercihtir. Beşiktaşlı olduğunu çok yakından biliyorum'' şeklinde konuştu.



Sami Albayrak ise Metalist Kharkiv maçının kendilerine utanç verdiğini söyledi. Teknik direktör değişikliklerini de eleştiren Albayrak, ''Bugüne kadar 4 teknik direktör değişti. Hep bu kişilerde mi kabahat, yönetim de hiç mi suç yok?'' dedi.



Mustafa Denizli'nin iyi bir seçim olduğunu kaydeden Albayrak, ancak tecrübeli teknik adamın mayıs ayı sonuna kadar 1.5 milyon Avro'nun üzerinde bir maliyeti olduğunu bunun da yüksek bir maliyet olduğunu kaydetti.



Ali Rıza Dizdar, Fulya Projesine değinerek, Fulya'da kaçak kat yapılmışsa arsa sahibi olan Beşiktaş Kulübü'ne dava açılabileceğine, bunun da kulübün kapanmasına kadar gidebileceğine dikkat çekti.



Dizdar, Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in Ertuğrul Sağlam'ı eleştirmesini de eleştirerek, ''Bu konu bitmiştir. Gidenin arkasından konuşulmaz. Yeni gelene bakacağız. Beşiktaş'ın içinden gelmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş bunlar