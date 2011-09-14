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Spor

Kebiç ve Sezer ilk turu geçemedi İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 21:54

-Kebiç ve Sezer ilk turu geçemedi İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bayanlar 48 ve 51 kiloda milli sporcular ilk turda kaldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şampiyonada bayanlar mücadelesi, bugün yapılan 48 ve 51 kilo karşılaşmalarıyla başladı. Burcu Kebiç, bayanlar 48 kiloda, ilk turda Norveçli rakibi Henriette Slattum'a yenildi. Kebiç'i yenen Norveçli güreşçi ikinci tur müsabakasında Hitomi Sakamoto Obara'ya mağlup olunca, Kebiç, bronz madalya ve olimpiyat vizesi şansını yitirdi. Olimpiyat vizesinin alınmadığı bayanlar 51 kiloda da Sümeyye Sezer'i ilk turda yenen Hindistanlı Rathi Neha da yarı finalde Moğolistanlı rakibi Otgontsetseg Davaasukh'a yenilince, Sezer de bronz madalya şansından oldu.

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