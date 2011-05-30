-KEBAPLI KONSERLİ MİTİNG ADANA (A.A) - 29.05.2011 - DP'nin Adana mitinginde yaklaşık 3 bin kebap dağıtıldı. DP Genel Başkanı Zeybek'in konuşmasının ardından şarkıcı Müslüm Gürses'in verdiği konserde ise bazı kişiler kesici aletlerle kendilerine zarar verdi. Zeybek, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ''mevcut iktidarın Cumhuriyet'i ortadan kaldırmaya ve Atatürk'ü Türkiye'den silmeye çalıştığını, Türkiye'yi bölünmeye doğru götürdüğünü'' iddia ederek, bunun ''hükümete verilen bir görev olduğunu'' ileri sürdü. AK Parti'yi bu seçimde iktidardan uzaklaştırmak için yola çıktıklarını belirten Zeybek, şöyle devam etti: ''Bunun için 'Ben milliyetçiyim', 'Ben Milli Görüşçüyüm'', 'Bunları istemiyorum' diyenleri ittifaka çağırdık. MHP Genel Başkanı'na 'Bugün sen Meclistesin bunun için gel senin partinde ittifak yapalım. Seni de Başbakan yapalım. Bu ittifaka BBP de gelecek, Bağımsız Türkiye Partisi de gelecek, ben Saadet'i de getiririm' dedim. Peki akıllı bir insanın benim bu teklifime 'evet' demesi gerekmez miydi? Böyle bir soruya 'hayır' diyen bir insanın siz milliyetçiliğine inanıyor musunuz? Ben de inanmıyorum artık. Üç türlü milliyetçiler vardır. Bir, 'Biz milliyetçiyiz yaparız diyenler', iki 'milliyetçi geçinenler', bir de 'milliyetçilikten geçinenler' vardır. Milliyetçilikten geçinen Devlet Bahçeli'dir. Milliyetçilikle falan ilgisi yok. Bundan sonra onun partisini milliyetçi sanıp da ona oy verenlere yazıklar olsun. Neyine oy veriyorsunuz onun. Başbakan olmaktan korkan bir insan. Meydanlarda doğru dürüst iki cümleyi kurabiliyor mu?'' Aytaç Durak'ın İçişleri Bakanlığı kararı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Zeybek, ''Aytaç Durak hukuksuz olarak, sudan sebeplerle görevden alındı. Biz onun da hakkını savunacağız. Ama onu partisine çağırıp sonra onu sahipsiz bırakan adında milliyetçi olan parti nerede?'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın DP'ye oy gelmesini önlemek için bir yalana başvurduğunu öne süren Zeybek, ''Süleyman Demirel CHP'yi destekliyor' diyor. Bu bir kuyruklu yalan. Demirel gazetelere, televizyonlara konuşuyor, 'Benim partim DP'dir' diyor. Demirel'in 'CHP'ye oy verin' dediğine dair en küçük bir delil olmadığı halde acaba bu Recep Tayyip Erdoğan, Sayın RTE bunu niye ısrarla söylüyor. Çünkü DP'den korkuyor'' dedi. Zeybek konuşurken ses sisteminde arıza yaşandı. Bir süre bekleyen Zeybek, sistemin elektriğinin birileri tarafından kesildiğini savunarak, parti otobüsüne bağlı olan mikrofon ile konuşmaya devam etti. Zeybek, Başbakan Erdoğan'a ''Angut'' dediği için kendisini mahkemeye verdiğini belirtip, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Bir kelime için 100 bin lira istiyor. Yetmedi savcıya ihbarda bulunup iki yıla kadar hapsimi istiyor, bir kelime için. Ama kendisi partisinin adını AKP koymuş, sonra da 'Benim partimin adı AK Parti. Bunu demeyen şerefsizdir' diyor. Peki senin partine 'AKP' diyen milyonlarca insana' şerefsiz' diyorsun. Ben de o milyonlarca insandan biriyim. Seni ben mahkemeye veriyorum. Herkesten de mahkemeye vermesini istiyorum.'' Miting öncesi alana gelenlere yaklaşık 3 bin kebap dağıtıldı. Dağıtım sırasında bazı kişilerin çok sayıda kebap almaya çalışması kargaşaya neden oldu. Miting, Zeybek'in konuşmasının ardından şarkıcı Müslüm Gürses'in verdiği konser ile devam etti. Konser sırasında bazı kişiler kesici aletlerle kendilerine zarar verdi.