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Kebapçıda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir kebapçıda müşteriler arasında çıkan kavgada karnından bıçaklanan 41 yaşındaki Mustafa Ağbayram, ağır yaralandı

04 Kasım 2017 04:14

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir kebapçıda müşteriler arasında çıkan kavgada karnından bıçaklanan 41 yaşındaki Mustafa Ağbayram, ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi\'nde meydana geldi. Bir kebapçıda müşteri iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ağbayram, karnından bıçakla yaralandı. Ağbayram, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Tedavisi devam eden Ağbayram\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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