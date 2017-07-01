T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kebapçı Celal' tutuklandı

"Suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat sağlama"

01 Temmuz 2017 18:15

Adana'da suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "Kebapçı Celal" olarak bilinen işletmeci ile bir şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca "Suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat sağlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kebapçı Celal A. ile E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye oldukları" iddiasıyla tutuklandı.

 

ETİKETLER

adanakebapçıcelaltutuklamamahkemekarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24