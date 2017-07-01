'Kebapçı Celal' tutuklandı

Adana'da suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "Kebapçı Celal" olarak bilinen işletmeci ile bir şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca "Suç örgütlerinin işlerini takip etme, haber ve bilgi aktarma, bazı kamu görevlilerine menfaat sağlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kebapçı Celal A. ile E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye oldukları" iddiasıyla tutuklandı.