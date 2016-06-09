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Kebap ustası evde mangal yaparken zehirlenerek öldü

Mehmet Onur Balgay'ın, mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi

09 Haziran 2016 02:29

Eskişehir'de kebap ustası olarak çalışan Mehmet Onur Balgay, evinde yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek yaşamını yitirdi.

Çankaya Mahallesi Körfezler Sokak’ta meydana gelen olayda, sabah Emine Balgay, eşi Mehmet Onur Balgay’a ulaşamayınca, Çankaya Mahallesi’nde bulunan evlerine geldi.

karar.com'un haberine göre; kapının kilitli olmasından dolayı eve giremeyen Emine Balgay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Balgay’ın ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, evin kapısını açarak içeri girdiklerinde Mehmet Onur Balgay’ı hareketsiz durumda görünce, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Sağlık ekipleri, Balgay’ın evin içinde yakılan mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ölüm haberini alarak sinir krizi geçiren Emine Balgay’a, olay yerinde bulunan 112 ekipleri müdahale etti.

Kebap ustası olduğu belirtilen Mehmet Onur Balgay’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

 

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