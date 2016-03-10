Rakı festivalini basanlara iyi hal indirimi uygulandı; 6 şüpheliye 1 yıl 11'er ay hapis cezası verildi

Adana'da Rakı Festivali'ni basan ve silahla havaya ateş eden, masalara sopa ve döner bıçağı ile saldıran 6 sanığın davasında iyi hal indirimi uygulandı. Sanıklara 1 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki tarihi Kazancılar Çarşısı ile Büyüksaat Kulesi'nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 12 Aralık'ta binlerce Adanalı ve şehir dışından gelenlerin katılımıyla düzenlenen Şalgam-Kebap Festivali'ne akraba olan Mehmet (36), Sadık (25), Ömer (31) ile Cumali Pamuk (32), Hakan (26) ve Aykut Yarımtaş (23) tarafından bıçak ve pala ile saldırılmıştı.

Kısa süre içerisinde yakalanan 6 şüpheli, Adli Tıp Birimi'ne götürüldükleri sırada eylemi kendi başlarına hareket ederek gerçekleştirdiklerini söyleyerek gerekçe olarak festivalde ibadethanelere saygısızlık yapıldığını ileri sürdü.

Şüphelilerin gazetecilere, "Her gün askerimiz, polisimiz şehit edilirken festival mi düzenlenir? Bizim milli içeceğimiz ayrandır" dediği iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılırken itiraz üzerine yeniden yakalanan Mehmet Pamuk tutuklandı.

Sanıklar ilk duruşmada serbest bırakılmıştı

İlk duruşmada tahliye edilen Mehmet Pamuk ile diğer sanıklar hakkındaki karar yargılandıkları Adana 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde verildi. Suçu kabul eden Mehmet Pamuk, "Cami yanında rakı içilmesi nedeniyle bu duruma kızdığım için bana ait av tüfeği ile olay yerine gidip 'Ya Allah, Bismillah, Allah-u ekber' deyip havaya 3 el ateş ettim. Amacım insanları uyarmaktı. Herhangi bir kişiye zarar verme kastım yoktu" diye savunma yaptı.

Diğer sanıklar da bıçak kullanmadıklarını sadece masaları devirdiklerini söyledi. Hakim, tüm sanıklara iyi hal indirimi uygulayarak 1'er yıl 11'er ay 15'er gün hapis cezası verdi. Yargıtay'ın kararı onaması halinde hapse girecekleri belirtildi.