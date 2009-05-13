Elazığ'da Gülüşkür Köprüsü'nden Keban Baraj Gölü'ne atlayan kişinin, cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Elazığ'da polisi arayan vatandaşlar, bir kişinin Gülüşkür Köprüsü'nden Keban Baraj Gölü'ne atladığını gördüklerini söylediler.



Emniyet güçlerinin baraj gölünde yaptığı incelemenin ardından, olay yerine dalgıçlar çağrıldı. Dalgıçların baraj gölünde yaptığı aramada, Gülüşkür Köprüsü'nden atladığı iddia edilen kişinin cesedi, yaklaşık 6 metre derinde bulundu. Dalgıçların çıkardığı ceset, otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polisin Gülüşkür Köprüsü'nde yaptığı incelemede, görgü tanıklarının cesedi bulunan kişinin göle atladığını söylediği yerde bir ceket bulundu. Ceketin cebinden İsmail Besi'ye (49) ait kimlik çıktığı, Besi'nin emekli orman memuru olduğu ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde müteahhitlik yaptığı öğrenildi.

