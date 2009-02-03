Keane yeniden Tottenham'da



Sezon başında büyük umutlarla Liverpool'a transfer olan İrlandalı golcü Robbie Keane, Tottenham Hotspur'a geri döndü.



Geçtiğimiz temmuz ayında 27 milyon dolar karşılığında Liverpool'a transfer olan Robbie Keane yeniden tottenham forması giyecek.



Liverpool'un resmi internet sitesi aracığılıyla duyurulan transfer haberinde her iki kulüp arasında anlaşma sağlandığı ve İrlandalı golcünün White Hart Lane'e geri döndüğü açıklandı.



Teknik Direktör Rafael Benitez ile sorunlar yaşayan ve ilk 11'de forma bulmakta zorlanan Robbie Keane de eski takımı Tottenham'a dönmekten büyük mutluluk duyacağını belirtmişti.



Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Tottenham ise, devre arasında daha önce yollarını ayırdığı Jermain Defoe ve Pascal Chimbonda ile birlikte Robbie Keane'i de alarak çıkış yolunu eski oyuncularında arıyor.

