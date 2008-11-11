Keane kendine geliyor



Liverpool’un West Bromwich Albion’ı yendiği maçta attığı gollerle galibiyeti getiren Keane gollerinin devamının geleceğini söyledi.





Tottenham’dayken attığı gollerle dikkatleri üstüne çeken İrlandalı futbolcu Liverpool’da bekleneni bir türlü veremiyordu.



Ancak West Bromwich’i 3-0 yendikleri maçta takımının ilk iki golünü atan futbolcu gollerinin devam edeceğini söyledi.



Robbie Keane yaptığı açıklamada: “Uyum sürecim beklediğimden biraz uzun sürdü. Ancak her maçta kendimi biraz daha geliştirdim. Sanırım bundan sonra gerçek Robbie Keane’i izlemeye başlayacaksınız” dedi.



İrlandalı milli futbolcu açıklamalarına: “Liverpool’a karşı pek çok maç oynadım ve onları pek çok kez izledim. Ama hala onların bir parçası olmam bana biraz garip geliyor. Burada Stevie Gerrard, Xabi Alonso veJavier Mascherano gibi çok iyi paslar atan oyuncularla birlikte oynuyorum. Westbrowich maçında da Stevie ve Fabio bana attığım gollerde çok iyi paslar verdiler” dedi.



Keane Tottenham’dan doğru zamanda ayrılmaya karar verdiğini ve şimdi ligin zirvesinde mücadele eden bir takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyledi ve açıklamalarına: “Bunun bir parçası olmaktan mutluyum. Geriye bakmaktan hoşlanmıyorum. Şu anda üst düzey bir takımda oynuyorum. Oynamaya da devam etmek istiyorum” diyerek son verdi.

