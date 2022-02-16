KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, "7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük" dedi.

Yardımcı, gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesinin ardından et fiyatlarını değerlendirdi. İndirimin yapılması durumunda daha önce bir söz verdiklerini belirten Yardımcı, İHA'ya şunları söyledi:

"Sözümüzü tuttuk. Bir kilo eti, biz 10 TL düşürdük. Bugün kıymayı verdiğimiz fiyattan 10 TL düşürdük. Biz indirimi etiketlere yansıttık. Fırsatçılık hiçbir zaman yapmadık. KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi konusunda biz ısrar ettik. Cumhurbaşkanımız açıkladı, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok. 70 TL dana alıyorsak bunun yüzde 25’i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Girdilerimiz çok arttı. Bunları hesaba koyarsam kasabımız asla fırsatçılık yapmadı. Bugün yine söylüyorum bugün en ucuz ürün ettir. Bugün bir patlıcan 25 TL. Yarısı çöpe gidiyor. Ama etin hepsini yiyoruz. Biz sözümüzü tuttuk yüze 7,7 TL ediyordu biz 10 TL düştük. Vatandaşlarımız etiketlere dikkat esin. Biz etiketlere yansıttık. Kıyma 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük."