KDV indirimini fiyata yansıtmayana 3 ayrı ceza

Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek.

Denetimlere ilişkin olarak Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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