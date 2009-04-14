KDV indirimi genişledi

Hükümetin, krizin etkilerini azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak için 30 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere katma değer vergisini (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiği ürünlere yenileri eklendi.



Yeni düzenleme ile otomotivde bazı yan ürünler, telefon cihazları, bambu mobilyalar, dişçi ve berber koltukları da kapsama girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, 30 Haziran'a kadar KDV oranı yüzde 8'e düşürülen yeni ürünler şunlar:



Otomotivde yan ürünler:



Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar.

Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları.

Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar.

Kesintisiz güç kaynakları.

Stabilize güç kaynakları.



Telekomünikasyon cihazları:



Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar.

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar).

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar.

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı, plazma arkı dahil, yapmaya mahsus makina ve cihazlar).

Metallere ark kaynağı, plazma arkı dahil, yapmaya mahsus makina ve cihazlar.

Telefon cihazları.

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar.

Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar (Lazer okuma sistemleri için diskler).

Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar).

İşlemciler ve kontrolörler (bellekler, dönüştürücüler, mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın).

Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik iletkenleri)

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler.



Dişçi ve berber koltukları:



Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar.

Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar).

Diğer maddelerden mobilyalar.

