KDV düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını artırdı

Nisan ayı itibarıyla otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18’e çıkarılması, ikinci el fiyatlarında yeni zamlara yol açtı.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk, “KDV düzenlemesi sonrası ay başından bu yana ikinci el piyasasında modellere göre değişen yaklaşık yüzde 1-4 arasında fiyat artışları gözlemliyoruz. Mart itibarıyla geçtiğimiz yıla göre satışlarda yüzde 33 geri çekilme yaşandı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla da ikinci el satışlarındaki düşüş yüzde 25 oldu” dedi.

Çetintürk, söz konusu zamların belirli marka ve modellerde devam ettiğini söylerken; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise, ikinci eldeki temel sorunun arz kaynaklı olduğunu, insanların yerine koyamayacağı endişesiyle aracını satmak konusunda çekimser davrandığını, bunun da fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

"300 bin km'lik 'yorgun' araçlara talep arttı"

Naim Çetintürk’ün verdiği bilgiye göre, fiyatı 100 bin TL altında olan araçlarda yüzde 4, 100 bin TL-200 bin TL arasındaki araçlarda yüzde 1, 200 bin TL-300 bin TL arasındaki araçlarda yüzde 2, 300 bin TL -500 bin TL arası ve 500 bin TL üzerindeki araçlarda da yüzde 1'lik artışlar yaşandı.

Bu zamların devam ettiğini bildiren Çetintürk, sıfır otomobil alamayan tüketicinin ikinci ele yöneldiğini, son dönemlerde 200 bin-300 bin kilometre arasında görece "yorgun" diye tabir edilen araçlara olan talebin arttığını söyledi.

Çetintürk, “Mart ayında arabam.com ikinci el ilan analizinde bu kilometre aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 15 artmış durumda. Bunun sebebi de aslında bu grupta kalan araçların fiyat açısından daha kolay erişilebilir olması” dedi.

"Satış süresi 26 güne çıktı"

Kendi sitelerindeki kurumsal ilanların satışının yaklaşık 19 günde gerçekleşirken şu an bu sürenin 26 güne çıktığını ifade eden Çetintürk, “Bireysel ilanlarda ise bu sürenin yaklaşık 29-30 günlerden 40 günlere çıktığını görüyoruz. Bu noktada da artan fiyatlardan dolayı tüketicinin satın alma davranışını ertelediğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

"Sıfır araçta yeni zamlar yolda"

Öte yandan, ikinci el araçlarda yaşanan artışın yanı sıra sıfır araçların fiyatlarında da artış sürüyor. Mart ayında en az yüzde 5 oranında zamlanan sıfır araçlara, savaş ve tedarik kaynaklı yeni zamların kademeli bir şekilde yansıtılması bekleniyor.

Yaygın bir otomobil firmasının Türkiye yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Rusya'nın Ukrayna’yı işgali sonrası devam eden savaş, nikel ve çelik gibi önemli ham maddelerde sert fiyat artışlarına yol açtı. Sektörün artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başladığını anlatan yetkili, girdilerdeki artışların ilerleyen günlerde de fiyatlara yansıyacağını kaydetti.