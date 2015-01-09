KDP'den HDP'ye: Hodri meydan!

Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Başkanı Sertaç Bucak, Kürt sorununun çözümü için Kürtler'in ortak bir strateji belirlemesi gerektiğini belirterek, HDP'ye "Hodri meydan!" dedi.

KDP Genel Başkanı, bugün Diyarbakır’da medya mensupları ile kahvaltıda biraraya geldi. Gündemdeki konuları değerlendiren Bucak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteği ile peşmergenin IŞİD’i Kürdistan Bölgesi topraklarından söküp attığını söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin Şengal Dağı’ndaki konuşmasının bunun kanıtı olduğuna dikkat çeken Bucak, kanton önerilerini ise, “haddini aşan açıklamalar” olarak değerlendirdi.

Bucak, “Eski devlet aklı ile bölge devletlerinin gönlünü hoş etmek için, Kürdistan Bölgesi’ne önermelerde bulunmak, kaba bir içişlerine karışma, tehlikeli siyasal bir yaklaşımdır” şeklinde konuştu.

AKP hükümeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında yürütülen “çözüm süreci”ne destek veren Bucak, Kürt sorununun çözümü için, “tüm Kürtler’i kapsayacak ortak bir stratejinin” önemli olduğunu söyledi. Bucak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ulusal birlikten, ulusal kongreden sürekli bahseden PKK/HDP/ BDP ’li arkadaşlar, buyurun, Kuzey’de siyasal çözüme ilişkin ortak bir strateji ve yol haritası oluşturmaya var mısınız? Hodri meydan!”