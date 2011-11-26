-KCK'ya yönelik operasyonda 33 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye çıkarılan 43 kişiden 33'ü tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet savcıları tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 43 kişiden 33'ü tutuklanırken 10 kişi serbest bırakıldı. Dün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen 46 kişinin ifadeleri, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcıları Adnan Çimen ve İsmail Tandoğan'ın yanı sıra adliyede görevli diğer savcılarca akşam saatlerinde tamamlanmıştı. Bu kişilerden 41'i avukat, 43'ü savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiş, 3 kişi de serbest bırakılmıştı. Bu arada, aralarında avukatların da bulunduğu bu kişilerin, mahkemede savunmaları için İstanbul Barosunca görevlendirilen avukatları reddederek, kendi avukatlarını talep ettikleri, bu sanık avukatlarının ise mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığını iddia ederek, savunma yapmadıkları öğrenilmişti.