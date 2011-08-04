T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK'ya katılmayan 7 avukata suç duyurusu

KCK / TM ana davasının dünkü duruşmasında, sanık avukatları, talepleri reddedildiği iddiasıyla

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - KCK davasının dünkü duruşmasında, sanık avukatları, talepleri reddedildiği iddiasıyla başlattıkları protestoyu sürdürüp, yine katılmadılar. Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların 300 avukatı, Diyarbakır Barosu görevlileri ile ve CMK’dan atanan ancak duruşmalara katılmayan 7 avukat hakkında, yargılamanın yapılmasına engel oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu Başkanı ve sanıkların avukatı Mehmet Emin Aktar ile Selçuk Kozağaçlı, neden avukat atanmadığını sormak için baroya gönderilen müzekkere yazısına tepki göstererek, “Dil ve üslup hukukçu nezaketini zorlayan ve sorunlu bir ifade tarzıyla kaleme alınmıştır” dedi. Aktar, “Mesleğimizin saygınlığının zedelendiği, savunmanın yapılamadığı bir yerde sanık kürsüsünde olmaya hazırım” diye konuştu. Davada, BDP’li 12 belediye başkanı ile milletvekilleri Selma Irmak, Kemal Aktaş ve milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin de bulunduğu 104’ü tutuklu, 19’u firari 152 sanık yargılanıyor.

(Hürriyet)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24