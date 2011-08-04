KCK'ya katılmayan 7 avukata suç duyurusu

T24 - KCK davasının dünkü duruşmasında, sanık avukatları, talepleri reddedildiği iddiasıyla başlattıkları protestoyu sürdürüp, yine katılmadılar. Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların 300 avukatı, Diyarbakır Barosu görevlileri ile ve CMK’dan atanan ancak duruşmalara katılmayan 7 avukat hakkında, yargılamanın yapılmasına engel oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Diyarbakır Barosu Başkanı ve sanıkların avukatı Mehmet Emin Aktar ile Selçuk Kozağaçlı, neden avukat atanmadığını sormak için baroya gönderilen müzekkere yazısına tepki göstererek, “Dil ve üslup hukukçu nezaketini zorlayan ve sorunlu bir ifade tarzıyla kaleme alınmıştır” dedi. Aktar, “Mesleğimizin saygınlığının zedelendiği, savunmanın yapılamadığı bir yerde sanık kürsüsünde olmaya hazırım” diye konuştu. Davada, BDP’li 12 belediye başkanı ile milletvekilleri Selma Irmak, Kemal Aktaş ve milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin de bulunduğu 104’ü tutuklu, 19’u firari 152 sanık yargılanıyor.



(Hürriyet)



