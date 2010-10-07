-KCK/TM DAVASINA SALON ARANIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 10.07.2010 - Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 61 sanıklı ''Şırnak KCK/TM Yapılanması Davası''nda fiziki koşulların yetersizliğini gerekçe göstererek, Adalet Bakanlığından uygun bir duruşma salonunun temin edilmesini istedi. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın ''KCK/Türkiye Meclisi (KCK-TM)'' çatısı altında faaliyet gösteren ''Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) üyesi olmak'', ''terör örgütü adına suç işlemek'' ve ''terör örgütüne eleman temini suretiyle yardım etmek'' suçlarından haklarında dava açılan 61 sanığın yargılanması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. -DURUŞMA SALONU TALEBİ- Mahkeme, yapılan son duruşmada, mevcut salonun yetersizliğini gerekçe göstererek, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanlığı'na gönderilecek yazıda, 61 sanıklı davada, her sanığın ayrı bir avukatının bulunduğu, salonda sanıklar için 10 adet, avukatlar için de küçük bir masa ile 5-6 sandalyenin bulunduğunun belirtilmesi istenildi. Bakanlığa gönderilecek yazıyla ilgili olarak duruşma zaptında şu ifadelere yer verildi: ''Sanık müdafiileri seyircilere ayrılan kısımlarda oturtularak yargılama yapılabilmektedir. Avukatların, adil bir yargılama yapılabilmesi için büyük bir duruşma salonu tahsis edilmesi talepleri bulunmaktadır. Bu hususta mahkeme heyetince de talepleri haklı görülerek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmıştır. Savcılık ise büyük bir duruşma salonunun tahsisinin mümkün olmadığını bildirmiştir. Duruşma salonunda bu şartlarda yargılama yapmanın zorluğu, savunma hakkının kısıtlanması ve adil yargılama ilkesinin ihlal edildiği iddiaları ve fiziki koşulların yetersizliği göz önünde bulundurularak, yargılamanın uygun bir duruşma salonunda yapılabilmesi amacıyla salon ve yer temin edilmesi...'' Sanık avukatları da salonun yetersizliğini gerekçe göstererek, bu koşulların devam etmesi halinde savunma yapmayacaklarını mahkemeye bildirmişti. ''Şırnak KCK/TM Yapılanması Davası''nın yapılan son duruşmasında kimlik tespiti sırasında tutuklu sanıkların sorulara Türkçe cevap vermemesi üzerine salondan çıkarıldığı bildirildi.