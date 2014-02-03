KCK/TM ana davasında sanıklar mahkemeyi protesto etti, 2 kişi tahliye edildi

KCK/TM ana davasında 94'ü tutuklu 175 sanık, adil yargılanma istediklerini ve özel yetkili mahkemeye ifade vermeyeceklerini belirterek mahkemeyi protesto etti. Sanıkların protestosu nedeniyle ara kararı açıklayan mahkeme Viranşehir eski Belediye Başkanı Emrullah Cin ile avukat Siracettin Irmak’ın tahliye edilmesine karar verdi, duruşma 14 Nisan tarihine ertelendi.

Diyarbakır'da görülen ve 94'ü tutuklu 175 sanığın yargılandığı KCK/TM ana davasının bugün görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar adına konuşan Herdem Kızılkaya, adil olmadıkları gerekçesiyle özel yetkili mahkemelere ifade vermeyeceklerini belirterek, "Biz yargılanmadan kaçmıyoruz ama adil bir yargılama istiyoruz. Eğer adil bir yargılama olursa, ifade vereceğiz" dedi. Sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasından sonra sanık avukatları da duruşmadan çekildiklerini açıklayıp, salonu terk etti.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Herdem Kızılkaya, "bir önceki celse yaptığımız açıklamanın aynen arkasındayız. 1925'te kurulan istiklal mahkemelerinden bugüne kadar, Kürtler'in yargılanmalarına halen devam ediliyor. Başbakan, hukuk adı altında siyasi soykırım kabul edilemez demişti. KCK adı altında yapılan operasyonlar komplodur. Bununla Kürt soykırımı yapıldı. AKP, cemaat el ele bu operasyonu yürüttü. Biz defalarca özel yetkili mahkemelerin taraflı olduğunu, davaların düşmesi gerektiğini söyledik. 5 yıldır biz tutuklular, yanlıştan dönülmesini istedik. Paralel devletin hukuka ve emniyete nasıl, ne derece işlediğini gördük. Özel yetkili mahkemelerin kalkacağı kesin gibi görünüyor. Biz yargılamadan kaçmıyoruz. Aksine adil bir yargılama arıyoruz. Bu nedenle özel yetkili mahkemele ifade vermeyeceğiz ve duruşmalara katılmayacağız. Adil bir yargılama olursa ifade vereceğiz" dedi.

Daha sonra tutuklular ve yakınları ayağa kalkarak, alkışlarla mahkemeyi protesto etti. Bu sırada salona takviye olarak askerler alındı. Mahkeme başkanı, sanık ve yakınlarının duruşma düzenini bozduğu için dışarı çıkarılmasını karar verdi. Sanık ve yakınları dışarı çıkarken de alkışlı protestolarını sürdürdü.

Sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasının ardından söz alan sanık avukatlarından Sinan Tanrıkulu, "Müvekillerimiz mahkemeyi protesto etmelerinden dolayı biz de duruşmadan çekiliyoruz ve salondan çıkıyoruz" dedi. Daha sonra savunma avukatları da duruşma salonunu terk etti. Duruşmanın bundan sonraki kısmında salonda sadece gazeteci ve güvenlik güçleri kaldı. Dosya ile ilgili görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, 4 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

Dava ile ilgili ara kararlarını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Şanlıurfa Viranşehir Belediyesi eski Başkanı Emrullah Cin ve avukat Siracettin Irmak'ı tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliye etti. Mahkeme 92 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2009 yılında ilk KCK operasyonunun yapıldığı 14 Nisan gününe erteledi. Davanın bir sonraki celsesi, soruşturmanın başladığı 14 Nisan'ın 5'inci yıl dönümünde yapılacak.

Diyarbakır'da 2009 yılından beri devam eden ve 94'ü tutuklu 175 sanıklı KCK Türkiye Meclisi ana davasının ara kararlarında, bir süre önce biri bağımsız, 4'ü BDP'li 5 milletvekili serbest bırakılmıştı.