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KCK’nın ‘Türkiye sorumlusu’ olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Sara Aktaş’ın sahte pasaportla yurt dışına gitmeye çalışırken gözaltına alındığı belirtildi

27 Kasım 2016 23:25

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kongreya Jinên Azad (KJA) Koordinasyon üyesi Kürt siyasetçi Sara Aktaş, Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği sırada Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındı. Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Aktaş’ın “KCK’nin Türkiye sorumlusu olduğu, sahte pasaportla yurt dışına çıkarken yakalandığı" iddia edildi. 

“Diyarbakır KCK Ana Davası”ndan yargılanan Aktaş, 2013 yılında uzun tutukluluk süresi kapsamında tahliye edilmiş ve KJA ile DBP yönetimlerinde yer almıştı.

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