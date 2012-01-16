-KCK'dan mahkemeye sevk İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında savcılıkça ifadesine başvurulan 38 kişiden, eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında olduğu 35'i mahkemeye sevk edilirken, 3'ü serbest bırakıldı. Gözaltında tutuldukları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 38 şüpheli, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcıları Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu savcılarca sorgulandı. Şüpheli 38 kişiden, eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında olduğu 35'i tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbeçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Cengiz G, Nurullah A. ve Murat O. adlı 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 35 kişinin, nöbetçi hakim tarafından sorgulanması bekleniyor. Bu arada, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün adliyeye getirilen şüpheli hamile bir kadının da savcılıkça sorgulanmasının ardından mahkemeye sevk edildiği ve mahkemeden hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.