KCK'dan 'İmralı'ya sağlık heyeti gönderilsin' çağrısı

Kısa süre önce yeniden yapılanarak “Eşbaşkanlık” ile yönetilmeye başlandığı açıklanan kısa adı “KCK” olan “Kürdistan Topluluklar Birliği” İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan için sağlık heyeti gönderilmesini istedi. KCK, Öcalan’ın bağımsız sağlık heyeti istediği, sürecin sekteye uğramasının önüne geçmek için bu konuya hassas yaklaştığı ancak, hükümetin duyarsız yaklaşımının bakışını ortaya koyduğu öne sürüldü.

Ciddiyetsiz bir yaklaşım

Örgüt adına çeşitli internet sitelerinde yapılan açıklamada, Tabipler Birliği, Güneydoğu’daki Tabip Odaları, DTK başta olmak üzere birçok sağlık örgütü ve sivil toplum kuruluşunun İmralı’ya tarafsız bir sağlık heyetinin gitmesi için başvuruda bulunduğu belirtildi. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı adına yapılan açıklamada, sağlık durumu dikkatle izlenen Abdullah Öcalan’ın bazı sağlık sorunları olduğunu iletmesi üzerine bir sağlık heyetinin İmralı’ya gitmesi isteklerinin yükseldiği, hükümetin bunlara yanıt vermediği, bunun mevcut sürece "Ciddiyetsiz bir yaklaşım" olduğu ifade edildi.

KCK açıklamasında, bu konuda çaba harcanması istenirken şöyle denildi:

AKP'nin tutumu kuşku yaratıyor

"Türkiye’nin en temel konusu olan Kürt sorununda birinci muhatap Kürt Halk Önderidir. Kürt Özgürlük Hareketi bu Önderliğin baş müzakereci olduğunu defalarca vurgulamıştır. Şu anda bir demokratik çözüm süreci başlamıştır. Bu sürecin başlatıcısı da Kürt Halk Önderidir. Bu önderliğin sağlığına duyarsız yaklaşım AKP’nin sürece tutumu konusunda kuşkular uyandırmaktadır. Kürt sorunu konusunda çözüm isteyen bir siyasi güç böyle davranabilir mi?"