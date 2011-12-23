KCK'dan gözaltına alınan 48 gazeteci savcı karşısında

T24 -

İfadelerini 11 savcı alıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkartıldıktan sonra öncelikle Adli Tıp Kurumuna götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen gazeteciler, daha sonra adliyeye götürüldüğü ve savcılık sorgusuna alındıkları öğrenildi.Adliyeye sevk edilenlerin ifadeleri, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile 10 savcı tarafından alınıyor. KCK soruşturması kapsamında olduğu iddiasıyla Salı günü İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde oparasyon yapılmış ve DiHA, ANF ajansları, Birgün ve Vatan gazeteleri ile Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri 48 gazeteci gözaltına alınmıştı.