KCK'dan 36 gazeteci tutuklandı!

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(Fotoğraf Özgür Gündem gazetesinden alınmıştır)KCK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında Dicle 20 Aralık'ta Etkin Haber Ajansı (ETHA), Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve Özgür Gündem gazetelerine baskınlar yapılmış bu baskınlarda 49 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların çoğunluğunu bu kurumlarda çalışan gazeteciler oluşturmuştu. Bu gazetecilerle olan mesleki ilişkileri ve haberlerinin bu yayın organlarında da yayınlanması nedeniyle Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray, Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus ve AFP muhabiri Mustafa Özer de gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde 4 günlük gözaltı süresi dolan gazeteciler Cuma günü saat 04.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da 3 araçla, saat 05.30 sıralarında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildiler. Burada soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile 10 savcı tarafından sorgulandılar.Savcılıkta 11 saat boyunca sorgulanan gazetecilere, yaptıkları haberlere ilişkin soruların yöneltildiği öğrenildi. Savcılıkta gazetecilere fotoğraf makineleri ve kameraları ile gazeteci olarak takip ettikleri protesto gösterilerinde çekilmiş fotoğrafları gösterilerek, "eylemlere neden katıldıkları"nın sorulduğu bilgisi edinildi.Sorgularının tamamlanmasının ardından 7 gazeteci savcılıktan serbest bırakılırken, 42'si ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılıktan AFP muhabiri Mustafa Özer, DİHA muhabiri Evrim Kepenek, Celal Kaya, Ülfiye Özcan, Hamza Sürmeli, Murat Erdoğan ve Hatice Bozkurt serbest bırakıldı.Diğer isimler ise tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki işlemleri sabah 05.30'a kadar devam eden 36 gazeteci tutuklandı; 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Gazetecilerin yaptığı haberlerinin sorgulandığı yargılama sonucunda Eylem Sürmeli, Güneş Ünsal, Enis Yalçın, Şeref Sümeli, Sevinç Tuncelli ile Arzu Demir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 36 gazeteci de "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus ile Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray'ın da aralarında yer aldığı, tutuklananların isimleri şöyle:Ramazan Pekgöz, Mazlum Özdemir, Fatma Koçak, Kenan Kırkaya, Sadık Topaloğlu, Semiha Alankuş, Çağdaş Kaplan, Ömer Çelik, Zuhal Tekiner, Pervin Yerlikaya, Nilgün Yıldız, Nahide Ermiş, Ömer Çiftçi, Davut Uçar, Hüseyin Deniz, İsmail Yıldız, Dilek Demirel, Sibel Güler, Ertuş Bozkurt, Nevin Erdemir, Nurettin Fırat, Ayşe Oyman, Yüksel Genç, Oktay Candemir, Ziya Çiçekçi, Haydar Tekin, Safiye Torman, Selahattin Aslan, İrfan Bilgiç, Ali Fidan, M. Emin Yıldırım, Çiğdem Aslan, Cihan Albay, Saffet Orman.