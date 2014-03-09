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KCK'da ilk uzun tutukluluk tahliyesi

Tutukluluk süresini 5 yıla indiren düzenlemenin ardından KCK davasında ilk tahliye kararı DTP'nin Parti Meclisi üyesi Serdar Ziriğ'e çıktı

09 Mart 2014 18:08

Yapılan yasal değişiklik ile tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesini ön gören kanunun yürürlüğe girmesi ile KCK soruşturmaları kapsamında ilk olarak 15 Kasım 2008'de tutuklanan kapatılan DTP'nin Parti Meclisi üyesi Serdar Ziriğ'in avukatları nöbetçe mahkemeye başvurdu. 
 
Nöbetçi olan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yasal değişikliği gerekçe göstererek, 5 yıl 4 aydır tutuklu bulunan ve dava dosyası daha sonhra KCK ana davası ile birleştirilen Ziriğ'in tahliyesine karar verdi. 
 
Serdar Ziriğ, Türkiye'de KCK ile ilgili hakkında ilk dava açılan ve hakkında hazırlanan iddianamenin diğer iddianamelere dayanak gösterildiği kişi olarak biliniyor. Serdar Ziriğ'in davası daha sonra Diyarbakır 6.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK Ana davası ile birleştirilmişti. 

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