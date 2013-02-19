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KCK'da 10 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'daki KCK davasında 6'sı eski belediye başkanı 10 kişi tahliye edildi

19 Şubat 2013 09:18

Diyarbakır'daki davada tahliye edilenler arasında 6 eski belediye başkanı da bulunuyor.

KCK tutuklularına tahliye geldi.

4. yargı paketinin gündemde olduğu bu günlerde; paketin KCK tutuklularına tahliyenin önünü açacağı belirtiliyordu, Diyarbakır'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK'nın üst yapılanması KCK'ya ilişkin görülen 108'i tutuklu 175 sanıklı davada, aralarında 6 eski belediye başkanının da bulunduğu 10 sanık tahliye edildi.

Tahliyeler, 4. yargı paketinin konuşulduğu bir zamana denk geldi.

İki kez Bakanlar Kurulu’ndan dönen, geçen hafta başta Başbakan Erdoğan olmak üzere bazı bakanlara brifing verilmesiyle yeniden canlanan ve kısa süre içinde Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılması beklenen paketle, KCK tutuklularına tahliye yolunun açılacağı belirtiliyordu.

Pakette, Türk Ceza Kanunu’ndaki 'Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi' ibaresinin muğlaklığın ortadan kaldırılması ve 'propaganda suçu'nun belirgin hale getirilmesi üzerinde durulurken, hükümet kanadından, düzenlemenin somut olaylarla değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kriteriyle ilgili olduğu açıklaması gelmişti.

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