T24 LogoT24 Logo
Politika

KCK Yürütme Konseyi: Hükümet somut adım atmada ketum davranıyor

İmralı'ya giden BDP heyeti, Kandil'de KCK yürütme konseyi ile görüştü. Görüşmede KCK Yürütme Konseyi üyeleri 'hükümetin somut adım atmada ketum davrandığını' söyledi

14 Haziran 2013 18:57

İmralı’ya giden 6. BDP heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin izlenimlerini, Kandil ’de KCK yöneticilerine aktardı. Toplantıda KCK yöneticilerinin kendi sorumluluklarına sahip çıktıklarını hükümetin ise sorumluluklarına sahip çıkmadığını ve somut adımlar atmadığını  söyledikleri ve memnuniyetsizliklerini dile getirdikleri öğrenildi.

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, görüşmenin yapılacağı bölgede uçuş yapan keşif uçakları nedeniyle geciken görüşmeye, İmralı’ya giden 6. BDP heyetinde bulunan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın yanı sıra KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi Üyeleri Mustafa Karasu, Sabri Ok, Ronahî Serhad ve Sülbüs Perî katıldı. Görüşme ardından heyet Kandil’den ayrıldı.

Görüşmede BDP heyetinin süreç hakkındaki görüşlerini dinleyen KCK yöneticileri, kendi görüşlerini de aktardı. KCK temsilcilerinin, sürecin önünün açılması için kendi sorumluluklarına sahip çıktıklarını ve gerekliliklerini yerine getirdiklerini, hükümetin ise sorumluluklarına sahip çıkmadığını ve somut adımlar atmada ketum davrandığını söyledikleri ve memnuniyetsizliklerini dile getirdikleri öğrenildi.

ETİKETLER

bdpimralıkckpervin buldanselahattin demirtaşmurat karayılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24