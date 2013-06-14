KCK Yürütme Konseyi: Hükümet somut adım atmada ketum davranıyor

İmralı’ya giden 6. BDP heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin izlenimlerini, Kandil ’de KCK yöneticilerine aktardı. Toplantıda KCK yöneticilerinin kendi sorumluluklarına sahip çıktıklarını hükümetin ise sorumluluklarına sahip çıkmadığını ve somut adımlar atmadığını söyledikleri ve memnuniyetsizliklerini dile getirdikleri öğrenildi.

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, görüşmenin yapılacağı bölgede uçuş yapan keşif uçakları nedeniyle geciken görüşmeye, İmralı’ya giden 6. BDP heyetinde bulunan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın yanı sıra KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi Üyeleri Mustafa Karasu, Sabri Ok, Ronahî Serhad ve Sülbüs Perî katıldı. Görüşme ardından heyet Kandil’den ayrıldı.

Görüşmede BDP heyetinin süreç hakkındaki görüşlerini dinleyen KCK yöneticileri, kendi görüşlerini de aktardı. KCK temsilcilerinin, sürecin önünün açılması için kendi sorumluluklarına sahip çıktıklarını ve gerekliliklerini yerine getirdiklerini, hükümetin ise sorumluluklarına sahip çıkmadığını ve somut adımlar atmada ketum davrandığını söyledikleri ve memnuniyetsizliklerini dile getirdikleri öğrenildi.