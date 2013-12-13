KCK ve Oda TV savcıları: Ferhat Kentel ve Ahmet Hakan isimleri soruşturmalarda yer almadı

KCK ve ODATV soruşturmalarında adı geçtiği ve tutuklanacakken, son anda Başbakan Erdoğan’ın müdahalesiyle operasyondan “kurtulduğu” iddia edilen isimlerle ilgili o dönem soruşturmayı yürüten savcılardan yalanlama geldi: "Ne Ahmet Hakan, ne Ferhat Kentel, ne de adı geçenler soruşturmalarda yer almamıştır. İddialar kesinlikle yalan. 'Alınacaklardı' denilen kişiler gelsinler baksınlar dosyaya. Ağzımız çok yandı, artık açıklama yapmak istemiyoruz."

'Düpedüz iftira'

Radikal'de imzasız yayımlanan bir habere göre, soruşturmayı yürüten savcılar, Oda TV davasında tutuklanacağı iddia edilen Ahmet Hakan ile ilgili olarak, "Ahmet Hakan'ın herhangi bir dava kapsamında alınacağı iddiası tamamen iftiradır. Bir kere Ahmet Hakan şüpheli olsa, ifadesi alınmadan ODATV iddianamesinin hazırlanması mümkün değildir. Eğer şüpheli olsaydı UYAP sisteminde bugün ismi geçerdi. UYAP'ta Ahmet Hakan ile ilgili tek kelime geçmiyor, ismini arattığınızda karşınıza hiç bir şey çıkmıyor" açıklamasını yaptı.

KCK soruşturmasına bakan savcılar ise adı geçen kişiler ve Ferhat Kentel ile ilgili olarak iddialara yanıt vermeyi dahi doğru bulmadıklarını belirterek, "Ne Ferhat Kentel ne de diğerleri... Hiç biri dosyada yok. Akıl var mantık var: Bu kişilerin ne alakası olabilir? Çok ağzımız yandı ve bu konuda açıklama da yapmak istemiyoruz. Dosyada isimleri yok. Bu kişilerle ilgili 'alınacaklardı' demek düpedüz iftiradır."

Ferhat Kentel: Evet, beni ve altı kişiyi tutuklayacaklardı

KCK soruşturmasında tutuklanmaktan Başbakan Erdoğan'ın müdahalesiyle 'kurtulduğu' iddia edilen Prof. Dr. Ferhat Kentel, bu iddiayı doğrulamıştı. Kentel, "2011'de benim, Mesut Yeğen'in, Zeynep Gambetti'nin ve Nazan Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu yedi kişinin tutuklanacağı bilgisi ulaştı" demişti.