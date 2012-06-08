KCK şüphelisine hastalanan babası için jet ifade

KCK operasyonunda gözaltına alınan tıp öğrencisi, babası beyin kanaması geçirince acilen savcıya çıkartılıp serbest bırakıldı

Milliyet'ten Tolgan Şardan'ın haberine göre, Ankara Cumhuruyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan ve KCK’nın sözde sağlık teşkilatlanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya getirilen zanlı Burak T., babasının ani rahatsızlığı sonrasında aynı gün sevcılıkça sorgulanıp serbest bıkarılarak Diyarbakır’a gönderildi. Operasyonda, KCK’nın sözde sağlık örgütlenmesinde görev alan tıp fakültesi öğrencilerinin, örgütün belirlediği kişilerin evlerine giderek sağlık kontrolleri yaptığı tespit edildi.



Milliyet’in aldığı bilgilere göre, Ankara Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır’ın yürüttüğü ve 11 ilde 50 kişinin gözaltına alındığı KCK/Özgür Sağlıkçılar Örgütlenmesi Grubu’na yönelik operasyonda ilginç bir gelişme yaşandı.

Doktor raporları Ankara’ya istendi

Operasyon çerçevesinde Diyarbakır’da gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Burak T., önceki gün polislerce Ankara’ya getirildi. Ankara Emniyeti TEM Şubesi’nde gözaltında tutulan zanlı Burak T., doktor muayenesi yapıldıktan sonra diğer zanlılarla birlikte nezarethaneye konuldu.



Soruşturma işlemleri devam ederken, önceki gün Burak T.’nin babası H.T.’nin beyin kanaması geçirdiği haberi akşam saatlerinde Ankara’ya ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Ankara Emniyeti, Diyarbakır’la görüşmeler yaparak baba H.T.’nin sağlık raporunu istedi. Raporun Ankara’ya ulaşması ve H.T’nin rahatsızlığının gerçek olduğunun görülmesi üzerine, emniyet yetkilileri soruşturma savcısı Sadık Bayındır ile görüşerek yapılaak bir işlem olup olmadığını sordu.



Dosyadaki konumunun incelenmesinin ardından zanlı Burak T., resmi gözetim süresi dolmamasına karşın hemen savcılığa çıkartıldı. Savcılıkça sorgulanan Burak T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı Burak T. serbest kalmasının ardından aniden rahatsızlanan babasının yanında bulunması için gece geç saatlerde Diyarbakır’a ulaşması için hemen yola çıkarıldı.



Bu arada, gözaltına alınan zanlılarla ilgili yapılan araştırmalarda, Özgür Sağlıkçı Öğrenciler Grubu adı verilen yapılanmanın KCK’nın sağlık alanındaki yapılanması olduğu tespit edildi. Ankara’da daha önceki bir mitingde açılan bir pankartın incelemeye alınmasıyla ortaya çıkarılan yapılanmanın KCK sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Söz konusu yapılanmanın, yasadışı örgütün Sağlık Bakanlığı benzeri bir yapılanması olarak alternatif sağlık çalışmaları kapsamında oluşturulduğu anlaşıldı



