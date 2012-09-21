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KCK sanıklarına 18 yıl hapis

Malatya'da devam eden KCK davasının karar duruşmasında sanıklar 7 ile 18 yıl arasında hapis cezasında çarptırıldı

21 Eylül 2012 02:25

Malatya'da devam eden KCK davasında 11 sanık 18 yıla varan hapisle cezalandırıldı. 1 sanık ise serbest bırakıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, biri tutuksuz 12 sanık avukatlarıyla hazır bulundu.
 
Sanıkların esasa ilişkin son savunmalarını alan mahkeme heyeti, verdiği 5 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı.
 
Sanıklardan Umut Çamlıbel, ''örgüt yöneticiliği'' suçlamasıyla 18 yıl, Fırat Bulut, İdris Bingöl, Veysi Bahçıvan, Abuzer Kaplan, Mukaddes Çelik ve Ozan Kiram 9 yıl, İlyas İsen, Elif Mutlu, Suat Baş ve Güler Ateş 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ferhat K'nın ise beraatine karar verildi.

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