KCK sanıklarına 18 yıl hapis

Malatya'da devam eden KCK davasında 11 sanık 18 yıla varan hapisle cezalandırıldı. 1 sanık ise serbest bırakıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, biri tutuksuz 12 sanık avukatlarıyla hazır bulundu.

Sanıkların esasa ilişkin son savunmalarını alan mahkeme heyeti, verdiği 5 dakikalık aranın ardından kararını açıkladı.

Sanıklardan Umut Çamlıbel, ''örgüt yöneticiliği'' suçlamasıyla 18 yıl, Fırat Bulut, İdris Bingöl, Veysi Bahçıvan, Abuzer Kaplan, Mukaddes Çelik ve Ozan Kiram 9 yıl, İlyas İsen, Elif Mutlu, Suat Baş ve Güler Ateş 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ferhat K'nın ise beraatine karar verildi.