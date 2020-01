KCK: Saldırılara misilleme hakkımız var; kendimizi savunacağız

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, yaptıkları yazılı bir açıklamada, “Saldırılar oldukça biz de hareket ve halk olarak kendimizi elbette savunacağız. Aksi takdirde çözüm adına hiçbir gelişmenin olmayacağı açıktır” ifadesini kullandı.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, "Abdullah Öcalan’la görüşmelerin yapıldığı dönemde sürekli operasyonların yapıldığını, Medya Savunma Alanları’nın da aralıksız bombalandığını" söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda Behdinan imzasıyla yayımlanan haberde, “AKP tehlikeli bir oyun içerisindedir” diyen KCK, “Yaygın operasyonlar ile yoğun hava saldırılarının yapıldığı koşullarda, hareket ve halk olarak kendimizi savunma ve misillenme hakkımız yok mudur” dedi. Saldırılar olduğu müddetçe Hareket olarak kendilerini savunacaklarını belirtti.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Devletin Önderliğimizle görüşmeler yaptığı bilinmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda Önderliğimizin hareketimizin yönetimine ulaştırmak üzere mektup yazdığı kamuoyu tarafından bilinen bir durumudur. Fakat dikkat çeken husus şudur ki, özellikle BDP’li vekillerin Önderliğimizle görüşmeyi gerçekleştirdiği ve Önderliğimizin de hareketimizin yönetimine mektup yazdığı bir dönemde, AKP’nin geliştirdiği askeri saldırılar oldukça yoğunlaşmıştır. Bir taraftan Kuzey’de sürekli operasyonlar yapılırken diğer yandan Özgür Medya Alanları, Güney Kürdistan, Türk savaş uçakları tarafından neredeyse her gün aralıksız bombalanmaktadır."

"Biz burada AKP hükümetine, halkımıza ve çözümden yana olan herkese tüm duyarlı kesimlere şunu açıkça belirtiyoruz ki, AKP tehlikeli bir oyunun içerisindedir. Erdoğan ‘çözüm için gerekirse baldıran zehrini içerim’ demektedir. Bunun samimiyetle, çözüm iradesiyle ve tutarlılıkla hiçbir alakasının olmadığı aralıksız devam eden hava saldırılarıyla da açıkça görülmektedir. Halkımızın ve duyarlı tüm kesimlerin AKP’nin bu kaç yüzlü gerçekliğini mutlaka görmesi gerekmektedir."

'Saldırılar oldukça biz de kendimizi savunacağız'

"AKP’nin hesabı bizi bombardıman altında tutarak sözüm ona adım attırmak ise, hemen belirtelim ki bu asla mümkün olmayacaktır. PKK’nin öyle saldırılara boyun eğerek adım atmayacağı kırk yıllık amansız direniş tarihinde, mücadelenin tüm sahalarında, her alanda ve her düzeyde açıkça görülmüştür. Savaşın da bir ahlakı, yani savaş ahlakı denilen bir şey vardır. Bu nasıl baldıran zehrini içmektir ki, son yılların en ağır operasyon ve hava saldırıları yapılmaktadır. Basında ve televizyonlardan her gün ‘güçlerini çeksinler, şuraya- buraya gitsinler’ gibi bir üslup hangi çözüm zihniyetinin üslubu olabilir. Kamuoyuna PKK sanki boynu eğik, teslimiyet koşullarında hareket edecekmiş gibi mesajların verilmesi, çözüme değil ancak sorunun daha da ağırlaşması ve savaşın daha da derinleşmesine hizmet edecektir."

"Çözüm isteyen ve barış sever herkese soruyoruz; yaygın operasyonlar ile yoğun hava saldırılarının yapıldığı koşullarda, hareket ve halk olarak kendimizi savunma ve misillenme hakkımız yok mudur! Dolayısıyla şunu belirtiyoruz: AKP her şeyden önce halka ve kamuoyuna karşı samimi ve tutarlı olmadır. Ve bilmelidir ki, saldırılar oldukça biz de hareket ve halk olarak kendimizi elbette savunacağız. Aksi takdirde çözüm adına hiçbir gelişmenin olmayacağı açıktır."