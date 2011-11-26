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KCK operasyonundan 73 kişi tutuklandı

KCK'ya yönelik operasyonlarda İstanbul'da gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 43 kişiden 33'ü avukat 34 kişi, Diyarbakır'da ise 43 kişiden 39'u

26 Kasım 2011 02:00

T24 - KCK'ya yönelik operasyonlarda İstanbul'da gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 43 kişiden 33'ü avukat 34 kişi, Diyarbakır'da ise 43 kişiden 39'u tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet savcıları tarafından ifadeleri alınan 43 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkeme, 43 kişiden 33'ü avukat 34'ünü tutukladı.


Mahkeme,Abdullah Öcalan'ın avukatları arasında gösterilen eski DEP Milletvekili Mahmut Alınak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi ise serbest bıraktı.


Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sema Tektaş şöyle konuştu:


"Biz avukatlar, gerçekten çok yara aldık, avukatlık mesleğine yapılmış bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar büyük avukat gözaltısı ve arkasından da tutuklaması yaşandı. Dün gece süren sorgular sonunda bugün açıklandı, 8 avukat serbest bırakıldı. Toplam 33 avukat arkadaşımız tutuklandı.


Sadece mesleklerini yapıyor olmaktan dolayı. Biz sorgulara girdik. Sorgularda onlara sorulan sorular, sadece meslekleriyle ilgili sorulardı, başkaca hiçbir soru yoktu. Bu büyük bir aymazlık ve hoyratlık. Türkiye hala bir demokratik hukuk devleti olma özelliğini gösterememiş durumda. Biz meslektaşlarımızın yanındayız. Avukatlık mesleğini sonuna kadar savunacağız. Bu yapılanları kabul etmiyoruz."


Bu arada, aralarında avukatların da bulunduğu bu kişilerin, mahkemede savunmaları için İstanbul Barosu'nca görevlendirilen avukatları reddederek, kendi avukatlarını talep ettikleri, bu sanık avukatlarının ise mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığını iddia ederek, savunma yapmadıkları öğrenilmişti.



 

Diyarbakır'da 39 kişi tutuklandı


Diyarbakır'da ise adliyeye sevkedilen 43 kişiden 36'sı tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında BDP'li parti ve belediye yöneticileri de var. Daha önce de 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.


Son operasyonlar kapsamında tutuklanan sanık sayısı 73 oldu.


KCK operasyonları ise sürüyor. Şırnak'ın İdil Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Demir de sabah erken saatlerde terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.



 

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