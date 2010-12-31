-KCK OPERASYONUNDA 5 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI KÜTAHYA (A.A) - 31.12.2010 - Kütahya'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak Ankara'ya gönderilen 5 üniversitesi öğrencisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) biri kız 5 öğrencisini gözaltına aldı. Zanlıların, sevk edildikleri Ankara'da özel yetkili savcı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DPÜ Germiyan Yerleşkesi önünde 9 Kasımda üniversite öğrencisi Hasan Şimşek'in bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olayı ''terör'' suçu kapsamına alarak, soruşturmanın ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''kasten adam öldürmek'' suçları kapsamında yürütülmesine karar vermişti. Şimşek'in öldürülmesinden sonra bu olaya karıştıkları ve KCK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla toplam 13 üniversite öğrencisi tutuklanmıştı.