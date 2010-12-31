T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK OPERASYONUNDA 5 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI KÜTAHYA (A.A)

31 Aralık 2010 11:20

-KCK OPERASYONUNDA 5 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI KÜTAHYA (A.A) - 31.12.2010 - Kütahya'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak Ankara'ya gönderilen 5 üniversitesi öğrencisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) biri kız 5 öğrencisini gözaltına aldı. Zanlıların, sevk edildikleri Ankara'da özel yetkili savcı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DPÜ Germiyan Yerleşkesi önünde 9 Kasımda üniversite öğrencisi Hasan Şimşek'in bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olayı ''terör'' suçu kapsamına alarak, soruşturmanın ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''kasten adam öldürmek'' suçları kapsamında yürütülmesine karar vermişti. Şimşek'in öldürülmesinden sonra bu olaya karıştıkları ve KCK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla toplam 13 üniversite öğrencisi tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24