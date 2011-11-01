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KCK operasyonunda 44 kişi tutuklandı İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 20:57

-KCK operasyonunda 44 kişi tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan 44 kişi cezaevine gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, sevk edildikleri İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanan, Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi, adliye bahçesinde bekletilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 3 midibüse bindirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan şüpheliler, Bakırköy ve Metris cezaevlerine götürüldü.

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