T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK operasyonunda 11 tutuklama MARDİN (A.A)

27 Kasım 2011 21:38

-KCK operasyonunda 11 tutuklama MARDİN (A.A) - 27.11.2011 - Mardin ve ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında BDP Mardin İl Başkanı'nın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mardin merkez, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında  BDP Mardin Başkanı Abdullah Akikol'un da bulunduğu 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24