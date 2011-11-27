-KCK operasyonunda 11 tutuklama MARDİN (A.A) - 27.11.2011 - Mardin ve ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında BDP Mardin İl Başkanı'nın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mardin merkez, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında BDP Mardin Başkanı Abdullah Akikol'un da bulunduğu 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.