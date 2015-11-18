"KCK operasyonları artarak devam edecek; YDG-H üyeleri tutuklanacak"

Bugün açıklanması beklenen kabine sonrası görevine başlayacak olan yeni hükümette "KCK’ya yönelik operasyonların artarak devam edeceği, YDG-H üyeleri için ağır yaptırımlar uygulanarak, tutuklanacakları" iddia edildi. Habertürk’ten Bülent Aydemir'in haberine göre; yeni hükümetin 'terörle mücadele' için yürütülecek yeni stratejilerinin detayları ortaya çıktı. Suriye’ye karadan girilmeyeceği, havadan geniş kapsamlı bir bombardıman olacağı ileri sürüldü.

Habertürk’te yer alan haber şöyle:

Yeni hükümet kurulduktan sonra terörle mücadelede bir dizi yeni önlemler alınacak. Habertürk, terörle mücadelede atılacak yeni adımlarla birlikte yürütülecek yeni stratejinin detaylarına ulaştı. IŞİD’e yönelik havadan etkili, ağır geniş kapsamlı bombardımanın yapılmasının planlandığı strateji, KCK’ya yönelik yeni operasyonlar da öngörüyor. İşte hükümet kurulduktan sonra atılacak adımlar şunlar:

Karadan girilmeyecek: Havadan etkili, ağır, geniş kapsamlı bombardıman olacak. Türkiye ve koalisyon güçlerinin katılacağı geniş kapsamlı bir operasyonun detayları tartışılıyor. Karadan Türkiye’nin Suriye’ye girmesi söz konusu değil. Özgür Suriye Ordusu ve Türkmen tugayları bu bombardımanın ardından alabilecekleri kadar yeri alacaklar. Fiili olarak güvenli bölge ve tampon bölge oluşturulacak.

Aileler silahları atıp gitti: Güvenilir kaynaklar, terör örgütünün Yüksekova ve Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde uğradığı başarısızlığın Silvan’da olmasını istemediğini, son 1 ay içinde 40-50 kadar eğitimli PKK militanının dağdan özel olarak Silvan’a geldiğini ifade ediyor. Terör örgütünün Silvan’da 2500 YDG-H üyesi genci silahlandırdığı, ancak bunların ailelerinden 2300’ünün silahları KCK’nın kapısına attığı, çatışma ortamından kaçan bu ailelerin Silvan’ı terk ettiği vurgulanıyor. Yüksekova’da da halkı güvenlik güçlerine ve devlete karşı kışkırtma çabasının sonuç vermediği, aynı şekilde bin 200 kişinin silahları attığı ifade ediliyor. Kaynaklar, terörün bugünden yarına tamamen bitirilmesinin gerçekçi olmadığını vurgularken, etkili mücadele ve halk desteği sonucu terör örgütünün marjinalleşeceğini ifade ediyor.

Askerlerin çekilmesi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aslında şehir merkezleri dışında önlem alıyor. İç güvenlik harekâtında jandarma timleri görev yapıyor. TSK unsurları, tanklarla, zırhlılarla şehirlerin sınırlarını koruyor. Sokağa çıkma yasağı bitince normalleşme adımları atılacak, aşamalı olarak askerin yüzde 90’ı çekilecek, yüzde 10’u kalacak.

PKK operasyonları: İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi büyük oranda temizlendi. Şimdi operasyonlar Şırnak’ta, Hakkâri’de devam ediyor. Türkiye’nin Kandili olarak tanımlanan Oramar Tepe, İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi’nin PKK tarafından lojistik üs olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Burası, sınır ötesinden gelen 30-40 kişilik terörist grupların mağaralara gizledikleri silahları alarak eylem yaptıkları, sonrasında silahları tekrar saklayarak kolayca sınır dışına kaçtıkları bir bölgeydi. TSK, şimdi bölgede göz açtırmıyor. Havadan keşif uçuşları yapılıyor, en ufak hareketlilikte terör örgütü üyeleri bombalanıyor.

KCK operasyonları: YDG-H, milis gücü gibi yapılanmalara silahlı olmasa da ağır yaptırımlar getirilmesi, yasaların etkin uygulanması söz konusu. Bu tür faaliyette bulunanlar tutuklanacak. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde ‘Her türlü paralel devlet yapılanması’ tehdit olarak sayılmıştı. Dolayısıyla KCK başta olmak üzere bu tür yapılanmalara asla müsamaha gösterilmeyecek. Diyarbakır’da 2-3 bin kadar YDG-H’li olduğu, bunların istedikleri zaman bir araya geldikleri belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte KCK operasyonlarının artarak devam edeceği ifade ediliyor.

İstihbarat paylaşımı: MİT’e devredilen GES Komutanlığı, Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na dönüştürüldü. TSK, jandarma, MİT ve emniyetin çok etkili istihbarat paylaşımında bulunduğu vurgulanıyor. Ayrıca siber güvenlik çalışmalarına da hız verildi.