KCK: İmralı'nın kapısı açılırsa, bu adımı karşılıksız bırakmayız

KCK Yürütme Konseyi üyesi ve eski Kongra Gel Başkanı Zübeyir Aydar RS FM canlı yayınında Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı. Çözüm sürecinin niçin sekteye uğradığı ile ilgili konuşan Aydar, Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "İmralı'nın kapısı açılırsa, bu adımı karşılıksız bırakmayız" dedi.

KCK yöneticisi Zübeyir Aydar, PKK ile yeniden başlayan çatışmayı hükümetin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kaygısına bağlayarak, siyasetin yolunu açmak için kendi içlerinde değerlendirme yaptıklarını söyledi.

SoL'da yer alaln habere göre, siyasete şans tanındığını ancak tek taraflı olarak sürecin bu noktaya getirildiğini savunan Aydar, şunları söyledi:

"Biz ateşkesi bozmadık, saldırılara misilleme yaptık. Halen de siyasetin yolunu açabilmek adına değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bugün hükümet 28 Şubat'ta varılan mutabakata uygun hareket edeceğini açıklarsa, yani İmralı'nın kapısı açılırsa, biz de bu adımı karşılıksız bırakmayız. Türkiye aslında bir tehdit altında değil, bu bir 'Saray savunması'dır."

'Güçlü olan hükümet adım atmalı'



Kayıplardan biz de son derece üzüntülüyüz, beraber yaşamak istiyoruz" diyen Zübeyir Aydar, "Elbette yanıyor, biz de çok rahatsızız. Burada güçlünün adım atması gerekir. Güçlü olan da hükümettir. Bugüne kadar atılan bir adımı karşılıksız bıraktık mı?" dedi.

Öcalan ile görüşme, çatışmayı bitirir mi?



HDP de dahil olmak üzere, yapılan bütün barış çağrılarına saygı duyduklarını dile getiren Aydar, kilit noktanın İmralı'yla görüşme olduğu mesajını verdi. Aydar, "Bu çok önemli bir adım olur. Oradan gelen mesajla çatışmaların kesildiğini, oranın kapısı kapandığında çatışmaların başladığını gördük. Bu hareketin başı ve baş müzakerecisi odur" dedi.