KCK duruşması gergin başladı, avukatlar salonu terk etti

Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu'nun da sanık olarak bulunduğu KCK davasının 2. Duruşması olaylı başladı. Mahkeme Başkanı ile avukatlar tartışma çıkınca izleyiciler ve sanıklar, mahkeme heyetini alkışlarla protesto etti. Avukatların salondan çıkmasıyla mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Ara sırasında izleyiciler de salondan çıkarıldı.

PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile ve Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu 140'ı tutuklu 205 sanık hakkında açılan ve İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda yapılan duruşmaya, Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 139 tutuklu sanık ile aralarında Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu 8 tutuksuz sanık katıldı.

Avukatlar salonu terk etti

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da izleyici olarak katıldığı duruşma sanık yoklamasıyla başladı. Bu sırada duruşmada hazır bulunan 50 civarındaki avukat, giriş kapısındaki görevli askerler tarafından bir meslektaşlarının salona alınmadığını söyleyerek, bu şartlar altında yargılama yapılamayacağını ve mahkeme başkanının duruma müdahale etmesini istediler.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık da, güvenlik konusuyla, jandarmanın ilgilendiğini söyleyerek, "İçeri alınmıyorsa bir sorun vardır demek ki. Siz girebildiyseniz o da girsin" dedi.

Avukatların ısrarı üzerine Alçık, "Duruşmanın inzibatı mahkemeye aittir. Düzeni, bozmayın" uyarısında bulundu. Alçık ile avukatlar arasında tartışma devam ederken, izleyiciler ile sanıklar alkışlarla protesto etti. İzleyiciler, "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı atarken, avukatlar da duruşma salonunu terk etti. Avukatların salondan çıkmasıyla Mahkeme Heyeti Başkanı Alçık duruşmaya ara verdi. Ara sırasında izleyiciler de salondan çıkarıldı.

Alkışlı protesto

Bu arada, duruşma salonuna girişte herkese verilen kartlardan almak istemeyen avukatlar ile görevli askerler arasında tartışmalar yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra bir avukat ile duruşma salonun girişinde bekleyen askerler arasında arbedeye dönüştü. Diğer avukatların araya girmesiyle durdurulan olaya ilişkin avukatlar, tutanak tuttular. Aranın ardından izleyicisiz başlayan duruşmada Başkan Alçık, alkışlı protesto nedeniyle duruşmanın düzeninin bozulduğunu ve davanın bugünkü oturumunun seyircisiz yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Aradan önce salona terkeden avukatlar da salona girmedi.

Kimlik tespiti yapılıyor

Duruşmada daha sonda tutuksuz sanıkların kimlik tespitine geçildi. Tutuksuz sanıklardan ilk ikisi kimlik tespitine Kürtçe olarak cevap verince Alçık, diğer sanıklara geçmek istedi. Bu sırada tutuklu sanıklar da salonda avukat olmadığını, avukatsız yargılama yapılamayacağını belirtti. Başkan Alçık da, ifade almayacağını, avukata gerek olmadığını belirtince, tutuklu sanıklar da avukatsız yargılanmak istemediklerini belirterek ayağa kalkarak sırtlarını heyete döndüler. Bunun üzerine Başkan Alçık, duruşmaya yarım saatlik ara verdiğini açıkladı.