KCK duruşmasında gergin anlar

KCK'ya yönelik açılan çoğunluğu avukat 37'i tutuklu 50 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mahkeme başkanı ile avukatlar arasında tartışma çıktı.

Duruşmanın bugünkü bölümünde tutuklu sanık Veysel Vesek savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı, sanık Vesek’e ‘Yasa dışı toplantılara katıldınız mı?" diye sordu. Bu soruya salondaki bazı avukatlar, ‘Böyle soru olur mu?’ diye tepki gösterdi. Bu sırada sanık Vesek, mahkeme başkanına, "Siz toplantı yapıyor musunuz?" diye sordu. Bu soruya mahkeme başkanı, "Burada soruları ben sorarım" diye tepki gösterdi. Mahkeme başkanının, "Örgütte herhangi bir talimat ilettiniz mi?" sorusuna sanık Vesek, "Benim herhangi bir örgütsel talimatım olmadı." diye konuştu.

‘Rahatsız olmayın’

Salonda bulunan avukatların, mahkeme başkanı tarafından sanıklara sorulan sorulardan rahatsız olması üzerine, mahkeme başkanı Ekinci, "Savcı iddia ediyor. Biz de soruyoruz. Bundan rahatsız olmayın." diye tepki gösterdi.

Mahmut Alınak savunma yapmadı

Duruşmada söz isteyen tutuklu sanık Mahmut Alınak, mahkemenin Kürtçe savunma talebini reddetmesi nedeniyle savunma yapmayacağını söyledi.

Alınak, “Önümüze konulan dava 'sözde kardeşlik' davasıdır. Türkiye 'de söz tırpanlanıyor. Hakkımdaki suçlama kurbağaları bile kahkahaya boğar. Bu suçlamalara cevap verdiğimde, iddianame değil bir iftiranameyi hukuki bir belge olarak kabul etmiş olurum” dedi.

Avukatlardan yoğun itiraz

Avukatların sorulan sorulara yoğun tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, "Böyle yargılama olmaz. Mahkemeyi başkan idare eder. Burada 150 avukat var ama her türlü konuda 3-4 avukat cins cins konuşuyorlar. Ara veriyorum yarın devam edeceğiz. Sanıkları dışarı alın arkadaşlar." dedi.

Başkanın duruşmayı bitirmesine sanıklar, avukatlar ve izleyiciler tepki gösterdi. Mahkeme heyeti cübbelerini çıkardığı sırada salondan ‘yuh’ sesleri yükseldi. İzleyiciler alkışlarla duruşmanın bitirilmesini protesto etti.

Duruşma cep telefonu gerginliğile başlamıştı

Duruşmanın sabahki bölümünde bir kadın avukat cep telefonu ile duruşmada fotoğraf çekmesi üzerine gerginlik yaşanmış. Mahkeme başkanı. "Alın o telefonu. Bayanı da dışarı çıkarın" diye olaya müdahale etmiş, bu sırada salonda bulunan bir izleyicinin "Alabiliyorsan gel sen al " diye sesini yükselterek konuşması duyulmuştu.

Gerginlik ilerleyen bölümde de sürdü

İlerleyen bölümde de Mahkeme başkanıyla sanık avukatlar arasında "söz verme" nedeniyle tartışma yaşanmış Mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, avukatlara hitaben "Söz vermiyorum. Duruşmayı nasıl yapacağız" demiş Avukatlar da buna "Söz vermek zorundasınız. Bu kararınıza (söz vermeme) itiraz ediyoruz" diye tepki göstermişti.