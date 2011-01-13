-KCK DURUŞMASINA STK İLGİSİ DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın 15. duruşması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ahsen Coşar, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, BDP milletvekilleri Sırrı Sakık ve Emine Ayna, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı yabancı heyetler de duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi. Bu arada, daha önceki duruşmalara sanık avukatı olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da bugünkü duruşmada izleyici olarak yerini aldı. Duruşmaya, tutuklu 104 sanık, tutuksuz 48 sanıktan ise aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın bulunduğu 13 kişi katıldı. BDP Genel Başkanı Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ana dille ilgili ciddi tartışmalar yaşandığını belirterek, bazı mahkemelerin ana dilde savunmayı kabul ettiğini söyledi. Ana dilde savunmanın en doğal hak olduğunu belirten Demirtaş, şöyle konuştu: ''İnsanların Türkçe biliyor olması ana dillerinde savunma yapmasını engellemez. Hele hele bugünlerde kamuoyunun vicdanını yaralayan tahliyelerde sonra seçilmiş arkadaşlarımızın, siyasetçilerimizin, kadın ve gençlik temsilcilerimizin sırf ana dilleri nedeniyle tutuklu kalıyor olmaları kamuoyunun vicdanını bir kez daha yaralamış olacak. Bu nedenle bizim bugün beklentimiz hem ana dilde savunma krizinin aşılması hem de arkadaşlarımızın savunmalarından sonra tahliyelerinin gerçekleşmesidir. Bu şüphesiz Türkiye'de normalleşme ve barış için çok önemli gelişmede olacaktır. Artık Türkiye kendi iç barışını sağlarken, Kürt sorununun çözümüne doğru giderken, bu tür somut adımlarla ilerleye ilerleye gitmelidir. Bugün bu mahkemeden sonuç bekliyoruz. Savunma hakkı kutsaldır. Burada iddia makamı görevini yerine getirdi, iddialarını yazdı ve işi bitti. Asıl olan savunmadır. En son cezaevinden gönderdikleri haberde de kendi ana dilleri olan Kürtçe savunmada ısrarcı olacaklarını belirtiler. Bu bir haktır, kimsenin bunu engellememesi lazımdır. Kürtçe konuşmak savunma yapmaktır susmak değildir.'' -İDDİANAME- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında TCK'nın ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de şüpheliler arasında bulunuyor. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde son duruşması 11 Kasım 2010'da yapılan davanın 26'sı kadın 104 tutuklu sanığı arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ile Selma Irmak, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, Ramazan Dede ve Abbas Çelik bulunuyor.