-KCK DAVASININ İKİNCİ CELSESİ SONA ERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 19.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) yapılanmasıyla ilgili davanın ikinci celsesi sona erdi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 104'ü tutuklu 20'si tutuksuz 124 sanık katıldı. Mahkeme başkanı, duruşmanın öğleden sonraki oturumunun başında, duruşma salonunda cep telefonuyla ses ve görüntü kaydı yapıldığı yönünde kendisine bilgi geldiğini belirterek, sanık avukatlarını bu konuda uyardı. Duruşmada, daha sonra, tutuksuz yargılanan ve aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ve Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran'ın da bulunduğu 20 sanığın kimlik tespiti yapıldı. Sanıkların çoğu, mahkeme başkanının okuduğu kimlik bilgilerini Kürtçe ''doğru'' diye yanıtladı. Kimlik tespitlerinin ardından cumhuriyet savcısı 7 bin 578 sayfalık iddianamenin yaklaşık 900 sayfalık özetini okumaya başladı. İddianame özetinin bir bölümünün okunmasından sonra sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, taleplerin daha sonraki celselerde değerlendirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi. Cumhuriyet savcısının, iddianamenin özetini okunmaya yarın sabah devam edeceği bildirildi.