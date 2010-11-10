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KCK DAVASINDAKİ "KÜRTÇE SAVUNMA" KRİZİ DİYARBAKIR (A.A)

10 Kasım 2010 17:34

-KCK DAVASINDAKİ "KÜRTÇE SAVUNMA" KRİZİ DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili yargılamayı yürüten 6. Ağır Ceza Mahkemesinin ''Kürtçe savunma ve tercüman atanması talebinin reddine'' ilişkin kararına yapılan itirazı ret etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, CMK'nın 267. maddesinde ''Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir'' hükmüne yer verdi. Söz konusu mahkeme kararının itiraza tabii kararlardan olmadığı kaydedilen kararda, şöyle denildi: ''Türkçe bilen kişinin Türkçe haricindeki bir dil ile savunma yapma ve dolayısıyla 5271 Sayılı CMK'nın 202. maddesinde yer alan 'sanık veya mağdur meramını anlatabilecek kadar Türkçe bilmiyorsa mahkemece tercüman atanır' hükmü gereğince tercüman atanması talebine yönelik mahkemenin ret kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenler ile itiraza konu mahkeme kararına karşı CMK'nın 267 ve devam maddeleri gereğince olağan kanun yollarından olan itiraz yoluna başvurmanın mümkün bulunmaması karşısında itirazın reddine karar verilmiştir.'' Karar, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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