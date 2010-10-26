-KCK DAVASINDA TUTUKLULUK HALİNE DEVAM DİYARBAKIR (A.A) - 26.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davanın 6. duruşması sona erdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna 94'ü tutuklu 95 sanık katıldı. Duruşmanın sabahki bölümünde Hüseyin Yılmaz ve Ramazan Morkoç ile ilgili kısımlar, öğleden sonra ise Salih Akdoğan, Turan Genç, Mehmet Abbasoğlu ve Senanik Öner ile ilgili kısımlar okundu. İddianamede sanıklardan Salih Akdoğan'ın KCK/TM yapılanması içerisindeki Ekonomik Alan Merkezi'nde yönetici düzeyinde sorumlu olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı. Sanığın birçok kez Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarına giderek üst düzey örgüt yöneticileri ile görüştüğünü belirten savcı, ''Kapatılan DTP'li belediyelerin, il ve ilçe başkanlıklarının harcamalarının dahi şüphelinin bilgisi dahilinde yapıldığı, onun izni olmadan herhangi bir belediye başkanının kendi kafasına göre bir konuda harcama yapamadığı belirlenmiştir'' dedi. Sanıklardan Turan Genç'in de KCK/TM yapılanması içerisindeki Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi başta olmak üzere diğer alanlarda yöneticilik yaptığı, belediye başkanları, yardımcıları, üst düzey belediye yöneticileri ve belediye çalışanlarının tespiti, işe alınması, işten çıkarılması, denetlenmesi gibi görevleri yerine getirdiği belirtildi. Diğer sanıklar Mehmet Abbasoğlu ve Senanik Öner ile ilgili bölümün okunmasının ardından sanık avukatları, tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı yarın sabah 09.30'a erteledi.