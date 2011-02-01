-KCK DAVASINDA REDDİ HAKİM TALEBİ DİYARBAKIR (A.A) - 01.02.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın 19. duruşması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Sanık avukatları adil yargılama ve savunma hakkının kısıtlandığını ileri sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Terör örgütü KCK davasının 19. duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşma salonuna erkek sanıklar alındıktan yaklaşık yarım saat sonra kadın tutuklu sanıklar alındı. Duruşmada kimlik tespiti için ismi okunan sanıkların hiçbiri yanıt vermedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Menderes Yılmaz, durumu, ''Tutuklu sanıkların isimleri okununca cevap vermedikleri görüldü'' diye kayda geçti. Yılmaz, cezaevi görevlilerinin kendisine ilettiğine göre, tutuklu 15 sanığın raporlu oldukları için duruşmaya katılamadıklarını söylediğini kaydetti. Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Meral Danış Beştaş, tutuklu müvekkillerinin cezaevi yönetimine, mahkemeye çıkmak istemediklerine ilişkin tek tek dilekçe verdiklerini belirterek, ''Mahkemenin celbi olduğu için müvekkillerimiz getirildiler. Kendileri iradeleri dışında burada bulunuyorlar. Kendilerini Kürtçe ifade edemedikleri için onların yerine şuanda biz konuştuk'' dedi. Daha sonra söz alan sanık avukatlarından Cihan Aydın da, bugüne kadar Kürtçe savunmaya ilişkin bütün taleplerin mahkemece reddedildiğini ve mahkemenin ret gerekçesinde de CMK'nın 202. maddesini gösterdiğini söyledi. Cihan, ''adil yargılama ve savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle mahkeme heyetinin bu davadan çekilmesini talep ediyoruz. Mahkemenin her üyesi için ayrı ayrı reddi hakim talebinde bulunuyoruz'' dedi. Mahkeme heyeti, talebin değerlendirilmesi amacıyla duruşmaya ara verdi.