KCK davasında hâkim cübbesini çıkardı

2. KCK davasının 2. duruşmasında Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci cübbesini çıkarttı ve duruşmaya ara verdi.

KCK’ya yönelik açılan ikinci davanın ikinci duruşması başladı. Çoğu avukat olan 37’si tutuklu 50 sanığın yargılandığı dava Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Bazı avukatlar söz almak istedi ancak mahkeme başkanı söz vermedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı ve avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, "Söz vermiyorum. Duruşmayı nasıl yapacağız" dedi. Avukatlar ise, "Söz vermek zorundasınız. Söz vermemenize itiraz ediyoruz" diye konuştu.

Davada, iddianamenin okunması talebinin olmadığını belirten mahkeme başkanı, iddianamenin özetini okundu. İddianamenin okunması esnasında da tartışma çıktı. İddianamedeki yazılanlara tepki gösteren mahkeme başkanı, "Bir saniye. Ben iddia diyorum zaten" dedi.

Salonda tepkilerin dinmemesi üzerine mahkeme başkanı cübbesini çıkarttı ve duruşmaya verdi.



Şüphelilerin çoğu avukat



890 sayfalık iddianamenin hazırlandığı davanın bir numaralı sanığı avukat Mehmet Nuri Deniz. Sanıklar arasında eski milletvekili Mahmut Alınak, avukatlar Doğan Erbaş, Cemo Tüysüz, Mustafa Eraslan, Asya Ülker, Nevzat Anuk, Mehmet Ayata, Hüseyin Çalışcı ile Öcalan’ın İmralı Günleri kitabının yazarı gazeteci Cengiz Kapmaz da yer alıyor.



Paris ve Berlin Barosu davayı izliyor



Duruşmaya dün olduğu gibi Paris ve Berlin barosundan avukatlar da katıldı. 150’yi aşkın avukatın savunma yapmaya hazırlandığı davaya, İstanbul, Mersin, Ankara, Şırnak, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Hakkari, Van ve Mardin Barolarının aralarında bulunduğu birçok baro temsilci gönderdi.



Cep telefonu gerginliği



Salonun yoğunluğu nedeniyle duruşma geç başladı. Salonda bulunan bir bayan avukat cep telefonu ile duruşmada fotoğraf çekti. Bunu gören mahkeme başkanı. "Alın o telefonu. Bayanı da dışarı çıkarın" diye görevlilere talimat verdi.



'Alabiliyorsan gel sen al'



Polis, kadın avukatın telefonunu almak istedi. Bu sırada salonda bulunan diğer avukatlar ve izleyiciler polise tepki gösterdi. Gergin anlar yaşanırken mahkeme başkanı tekrar, "Alın dışarı" dedi. Başkanın bu sözlerine salondan bir izleyici, "Alabiliyorsan gel sen al " diye bağırdı.Daha sonra avukatın telefonu alındı ve avukat dışarı çıkartıldı. Fotoğraf çekmediğini belirten avukata, mahkeme başkanı, "Çekiyordunuz gördüm" dedi.



Başkan Ekinci: Herkes kurallara uyacak



Bu şartlarda duruşma yapılamayacağını belirten mahkeme başkanı, " İyi niyetimizi kötüye kullanıyorsunuz. Bu şekilde devam edemeyeceğiz. Duruşmaya başlayacağız ama söz almadan konuşanı salondan çıkaracağız. Herkes kurallara uyacak. Ben de uyuyorum siz de uyacaksınız" diye konuştu.