KCK davasında hâkim 'Kürtler aslî unsur' dedi, Kürtçe'ye izin vermedi

KCK Basın Komitesi davasında mahkeme, sanıkların Kürtçe savınma taleplerini, Lozan Anlaşması'nda Kürtlerin azınlık değil, bu ülkenin asli unsuru olduğu gerekçesiyle reddetti

PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya ilişkin, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 35'i tutuklu, 1'i firari 44 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı.

Fatih Yağmur'un Radikal'deki haberine göre; KCK Basın Komitesi duruşma savcısı İsmail Işık, sanıkların meramını anlatacak şekilde Türkçe bilmesi nedeniyle tercüman talebinin reddini istedi. Mahkeme heyeti karar için 20 dakika ara verdi. 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti verdiği ara kararda, Yargıtay'ın kararında KCK 'nın ve PKK 'nın silahlı terör örgütü olduğu belirtilmiştir hatırlatmasında bulundu. Hatırlatmanın ardından mahkeme heyeti yargılananların söylendiği gibi Kürt oldukları için değil, KCK örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandıklarını belirtti.

Ardından kararı okuyan mahkeme heyeti Ali Alçık, sanıkların meramlarını anlatacak şekilde Türkçe bildikleri ve Lozan'ın sadece azınlıkların hakları ile ilgili olduğu, Kürtlerin ise azınlık değil, bu ülkenin asli unsuru olduğu gerekçesiyle Kürtçe savunma taleplerinin reddine karar verdi.

Tüm taleplerin reddedilmesi üzerine söz alan avukat Sinan Zincir, mahkemenin tüm talepleri reddetmesi üzerine avukatlarla beraber salonu terk edeceklerini söyledi ve avukatlar salonu boşalttı. Duruşmaya ara verildi.



12 Kasım'a ertelendi



Verilen aranın ardından avukatların duruşmaları kilitlemesi üzerine mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak duruşmaları 12 Kasım'a erteledi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, “Sanıkların duruşmanın yapıldığı 3 gün boyunca süren tavırları, seyircilerin tutumları, her duruşmada yaşanan gerginlikle, duruşma salonunun yetersiz oluşu göz önüne alınarak duruşmanın bu haliyle yapılamayacağını anlaşıldı” dedi. Mahkeme duruşmaların Çağlayan Adliyesi yerine Silivri Cezaevi yanındaki duruşma salonunda yapılmasına hükmetti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen KCK davasında sanık olan tüm sanıkların avukatı Ümit Sisligün’ün duruşmalardan yasaklanmasına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 12 Kasım’a edtelendi. 12 Kasım'da başlayacak duruşma 4 gün sürecek. Duruşmada 2 TRT spikeri görevlendirilecek ve iddianamenin okunmasına başlanacak.