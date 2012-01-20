KCK davasında Arapça'ya 'evet', Kürtçe'ye 'ret!'

T24

Kürtçe savunma isteğine yine ret



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, BDP eski Kızıltepe İlçe Başkanı Gurbet Tekin, BDP'li yöneticiler Nurhan Özel, Cengiz Demirkıran, Mashar Akman, Çetin Yüksel ile Belediye Meclis üyeleri Hamdullah Bulut, Beşir Dal ve MEYA-DER Şube Başkanı Fettah Tekin, gözaltına alındı.Polisteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılık ve mahkeme sorgusu sırasında Kızıltepe'nin eski BDP yöneticisi Mashar Akman, savunmasını ana dili olan Arapça yapmak istediğini söyledi. Akman'ın isteği kabul edilerek savunmasını Arapça yaptı.Kürtçe savunma yapmak isteyen diğer şüphelilerin talebi ise reddedildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan 8 kişi Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.