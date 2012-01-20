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Politika

KCK davasında Arapça'ya 'evet', Kürtçe'ye 'ret!'

KCK operasyonunda tutuklanan BDP eski yöneticisi Mashar Akman'ın talebi üzerine, savcılık...

20 Ocak 2012 02:00

T24 - KCK operasyonunda tutuklanan BDP eski yöneticisi Mashar Akman'ın talebi üzerine, savcılık ve mahkemede Arapça savunma yapması kabul edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. 



Operasyonda, BDP eski Kızıltepe İlçe Başkanı Gurbet Tekin, BDP'li yöneticiler Nurhan Özel, Cengiz Demirkıran, Mashar Akman, Çetin Yüksel ile Belediye Meclis üyeleri Hamdullah Bulut, Beşir Dal ve MEYA-DER Şube Başkanı Fettah Tekin, gözaltına alındı.

Polisteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


Kürtçe savunma isteğine yine ret

Şüphelilerin savcılık ve mahkeme sorgusu sırasında Kızıltepe'nin eski BDP yöneticisi Mashar Akman, savunmasını ana dili olan Arapça yapmak istediğini söyledi. Akman'ın isteği kabul edilerek savunmasını Arapça yaptı.

Kürtçe savunma yapmak isteyen diğer şüphelilerin talebi ise reddedildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan 8 kişi Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


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