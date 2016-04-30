KCK davasında aralarında Ahmet Türk ve Hatip Dicle’nin bulunduğu sanıklara 15'er yıla kadar hapis cezası istemi

Diyarbakır'da görülen KCK/TM ana davasının 60'ıncı duruşmasında savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Cumhuriyet savcısı, aralarında Ahmet Türk, Gültan Kışanak ve Hatip Dicle'nin de bulunduğu 148 sanık hakkında 'Terör örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'Terör örgütü üyeliği' suçlarından 5'er yıldan 15'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istedi.

8 milletvekilinin dosyası ayrıldı

Cumhuriyet savcısı ayrıca kovuşturma sırasında milletvekili olmaları nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke düzenlenerek Meclis kararı istenen, ancak henüz haklarında karar verilmemiş olan Nadir Yıldırım, Alican Önlü, Dirayet Taşdemir, Besime Konca, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir ve Çağlar Demirel haklarındaki dosyaların da ayrılmasını talep etti. Mahkeme, 8 milletvekili hakkındaki dosyanın da ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine karar verdi. Mahkeme, 1 Kasım 2015'te yapılan 26'ncı Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'den milletvekili seçilen 8 sanığın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22'si firari ve 6'sı başka suçtan tutuklu olmak üzere 191 sanığın yargılandığı KCK ana davasının 60'ıncı duruşmasına devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasına başka dosyalardan tutuklu bulunan KCK ana davasının tutuksuz sanıkları Çimen Işık, Pero Dündar, Olcay Kanlıbaş, Hüseyin Yılmaz, Turan Genç ve Ali Şimşek ile avukatları katılırken, tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmayı Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Çağlar Demirel ve çok sayıda avukat izledi.

22 firari sanık hakkında ayırma kararı

Duruşmada ilk olarak Cumhuriyet Savcısı 675 sayfadan oluşan esas hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalaasında KCK ana davasında yargılanan sanıkların eylemlerini açıklayan savcı, firari sanıklar Nurettin Demirtaş, Hüseyin Zorlu, Fikriye Aktaş, Müzeyyen Güneş, Nadire Nergiz, Mesude Şahin, Kenan Ayas, Gülabi Dere, Özlem Tanrıkulu, Hamit Aslan, Nesrin Deniz, Remzi Kartal, Sabri Ok, Mustafa Sarıkaya, Şükran Aydın, Mehmet Ermiş, Mehmet Duman, Gülistan Aksoy, Gülay Calap, Fatma Kaşan, Ünal Ahmet Çelen ve Erkan Pişkin hakkındaki dosyanın ayrılmasını istedi.

Mahkemenin ara kararında davanın sürüncemede kalmaması için 22 firari sanığın dosyasının ayrılarak başka bir esas numarasına kaydedilmesine hükmedildi.

148 sanık hakkında ceza,

11 sanık hakkında beraat talebi

Savcılık mütalaasında, KCK ana davası sanığı 148 kişi hakkında ise 'Terör örgütü yöneticiliği', 'Terör örgütü üyeliği', 'Yardım etmek suretiyle örgüte üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 5'er yıldan 22.5'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi, 11 sanığın ise beraatına karar verilmesi istendi. Mütalaada, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek hakkında 'Örgüt yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle ve Leyla Güven, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt adına suç işlemek' suçlarından 5'er yıldan 15'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Beştaş: Paralel yapının güdümündeki dosyaların kumpas olduğu ortaya çıktı

Daha sonra söz alan sanık avukatları müvekkillerinin cezalandırılması yönündeki savcılık mütalaasına katılmadıklarını belirterek, yargılamanın bu aşamasında mütalaa sunulmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Avukat Mesut Beştaş, mütalaada müvekkilleri lehine hiçbir delilin ileri sunulmadığını belirterek, "Sanıkların aleyhine olan durumu ortaya koyup da lehine olan durumu ortaya konulmaması görevi kötüye kullanmaktır. Paralel yapının güdümünde yapılan dosyaların aslında bir kumpas olduğu ortaya konuldu. Yaklaşık 2.5 aydır, her gün duruşma yapılıyor. Parti ve sivil toplum örgütlerinde çalışan müvekkiller açısından nedense seri bir yargılamaya geçildi. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet kurumlarının HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile aynı doğrultudadır. Umarım siyasetin baskısı ile bu yargılama yapılmıyordur. Biz soruşturmanın genişletilmesi ile ilgili taleplerimizi ileri sürüyoruz. Bizim taleplerimizin hepsi reddediliyor. Biz, heyetin ve iddia makamının önyargılı olduğunu düşünüyoruz. İddia makamı bunu gösterdi. Ancak adaletin tecelli etmesi umudumuz var" dedi.

Duruşma ertelendi

Daha sonra kısa bir ara veren mahkeme, sanık ve avukatlarına son savunmalarını yapmak için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme, Avukat Mehdi Özdemir’in talebi doğrultusunda AİHM 2'nci Dairesi'nin 12 Ocak tarihindeki Demokratik Toplum Partisi’nin ve diğerlerinin Türkiye’ye karşı açtığı dava hakkında verilen kararın Türkçe tercümesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme iddianamede haklarında 'Devletin Birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan dava açılan, ancak suç vasfı değişerek haklarında 'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza istenen Çimen Işık, Turan Genç, Hüseyin Yılmaz, Herdem Kızılkaya, Ramazan Morkoç, Senanik Öner ve Zöhre Bozacı'ya ek savunma yapmaları için süre verilmesine de karar verdi. Mahkeme, yargılandığı sırada Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Terör örgütü üyeliği' suçundan ceza alan Reyhan Çomak hakkındaki davanın da KCK ana davasından ayrılmasına karar verdi. Yargılama sürecinde vefat eden sanıklardan Sevi Demir'in dosyasının da ayrılmasına ve başka bir esasa kaydedilmesine hükmedildi.