KCK davasına giden profesör elle aramaya kızınca pantolonunu indirdi

KCK duruşmasını izlemek için gelen Belçikalı profesör Lieven de Cauter, arama noktasından geçerken X-Ray cihazı sinyal verdi. Görevlilerin elle arama talebine kızan De Cauter, pantolonunu indirerek protesto etti

Belçikalı felsefe profesörü ve aktivist Lieven de Cauter, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de görülen KCK davasının duruşmasını izlemek için salonun bulunduğu binaya girmek istedi.

Kontrol noktasındaki duyarlı kapıdan geçen Lieven de Cauter'a, cihazın uyarı sinyali vermesi nedeniyle üzerinin elle aranacağı söylendi.

Üzerinin aranmasına izin vermeyen ve birkaç kez kapıdan geçen Lieven de Cauter, cihazın sinyal vermeye devam etmesi üzerine bu defa pantolonunu indirerek kapıdan geçti.

Jandarma görevlilerinin uyarısı üzerine pantolonunu yukarı çeken Lieven de Cauter, daha sonra duruşma salonuna alındı.

Olaya ilişkin tutanak tutulduğu ve bazı jandarma görevlilerinin Lieven de Cauter'ın kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

'Ben kazandım'

Lieven de Cauter, duruşma salonuna girerken yapılan üst aramalarını eleştirerek, şunları söyledi:

''Duyarlı kapıdan geçtim. Sinyal verdi. Cihaz çok hassas. Fermuara bile sinyal veriyor. Ben de bir sonraki sefer pantolonumu indirerek geçtim. Görevliler müdahale etti. Üzerimi elle aratmadan geçmeme izin verdiler. Böylece ben kazanmış oldum.''

Aramaların herkesin tehdit olarak görülmesi anlamına geldiğini savunan Lieven de Cauter, görevlilere küfrettiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.