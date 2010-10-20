-KCK DAVASINA BAKAN MAHKEMEYE SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasıyla ilgili davaya bakan Diyarbakır 6 No'lu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, tutuklu yargılanan sanıkların anadilde savunma taleplerini reddettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Adalet Bakanlığı ek binası önünde suç duyurusunda bulunmadan önce yaptığı açıklamada, KCK davasında tutuklu yargılanan sanıkların anadilde savunma taleplerinin dün mahkeme heyetince reddedildiğini hatırlattı. Halen yürürlükte olan Anayasa'nın 90. Maddesinin son fıkrasına göre, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin en üst norm olup Anayasanın üzerinde olduğunu belirten Ünsal, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir uluslararası anlaşma olan Lozan Antlaşması'nın 39/5 maddesinin hükmüne göre, TC vatandaşlarının mahkemelerde anadilde savunma yapabilmeleri taahhüt altına alınmıştır. Bu durumda mahkeme heyeti anayasa ihlali suçu işlemiştir. Hukuka ve evrensel değerlere duyarlı savcıları göreve davet ediyoruz'' dedi. Ünsal ve beraberindekiler açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ulaştırdı.